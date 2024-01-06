شكر وإشادة من أهالى قرى سلوا بأسوان للرئيس السيسى لتنفيذ مشروعات حياةكريمة

وتتوالى سلسلة الإنجازات داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " وذلك داخل مدن ومراكز محافظة أسوان .

وفى هذا الإطار نلقى الضوء عبر منصة " صدى البلد " على أبرز المشروعات للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " داخل قريتى سلوا بحرى ، وسلوا قبلى التابعين لمركز كوم أمبو شمال أسوان .

حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة بقرى سلوا بأسوان

وعبر أهالى قري سلوا بحرى وقبلى عن سعادتهم لما شهدته قراهم من نقلة نوعية وحضارية وجمالية كبرى ، لم يكن يحلموا بها من قبل ، مقدمين شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب مبادرة “ حياة كريمة ” لأنها ساهمت فى تحويل قراهم لمدن تتوافر فيها البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والاتصالات والخدمات الصحية والإسعافية والرى ، ومجمع خدمات متنوعة وزراعية وغير ذلك من المزايا الكثيرة التى دخلت لقراهم .

وقد أشار اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان بأنه بناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تم التأكيد على الشركات المنفذة بأهمية الإنتهاء من الأعمال المتبقية والتشطيبات النهائية وتلافى الملاحظات للمشروعات الجارية بقرية سلوا بحرى و 6 توابع ، والتى يستفيد منها أكثر من 38 ألف نسمة .

وقال بأنه تم حتى الآن الإنتهاء من 12 مشروع بنسبة 100 % منهم 7 مدارس مابين إحلال كلى وصيانة ، ومركز للشباب ، ومجمع الخدمات ، وكذا إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ، ووحدات الإسعاف والإطفاء، فيما جارى تنفيذ 4 مشروعات بنسب تراوحت ما بين 90- 97% ممثلة فى المجمع الزراعى ، والعمارات السكنيه ، و2 مركز للشباب ، بالإضافة إلى أنه جارى العمل فى 6 مشروعات تراوحت نسب تنفيذهم من 45 إلى 88% وهى مشروع الصرف الصحى والوصلات المنزلية ، وإحلال وتجديد شبكة الكهرباء ، وتبطين الترعة ، و 2مركز للشباب .

كما قامت وحدة حياة كريمة بأسوان بالمرور الميدانى لمتابعة وتفقد أعمال إستكمال مشروع توصيل الصرف الصحى ، وخاصة بأحد شوارع قرية سلوا قبلى بمركز كوم أمبو وذلك لضمان تلبية شكوى الأهالى التى تقدموا بها أثناء اللقاء الجماهيرى للمحافظ والذى عقده مع الأهالى خلال جولته الأخيره لتفقد المشروعات الجارية بقرية الكاجوج بكوم أمبو .

وقام أعضاء الوحدة بتفقد نسب ومعدلات التنفيذ الجارية بأعمال توصيل خطوط وشبكات الصرف بالقرية ، وتم التنسيق مع الجهاز التنفيذى للهيئة القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى لسرعة توفير المواسير المطلوبه لإستكمال أعمال الشبكات وضمان الإنتهاء من المشروع فى مواعيده المحددة .

مشروعات

مشروعات حياة كريمة بقرى سلوا بأسوان

قام أعضاء الوحدة بتفقد المشروعات الشبابية المنتجة والتى تنفذها جمعية الحجندية التابعة لقرية سلوا بحرى ، والذى يضم تنفيذ مشروع مشتل الخير ويشمل صوب زراعية يستفيد منها 900 مزارع سنوياً ، فضلاً عن مشروع تصنيع الملابس ، ومشروع الأمل لتجفيف الطماطم ، والكركدية والملوخية ، والنعناع والنباتات العطرية والتى يتم تصديرها إلى الدول الأوروبيه بناءاً على البروتوكولات الموقعه بين وزارة التضامن والجمعية ، وهو ما يساهم فى توفير 164 فرصه عمل مباشرة منها 155 للسيدات .

ووجه محافظ أسوان إلى التنسيق بين مسئولى الجمعية بقيادة إنتصار محمد رئيس مجلس الإدارة ، ومنصة أيادى مصر بالمحافظة بقيادة أحمد سعيد المنسق العام لعرض منتجات الجمعية من خلال المنصة ، وأيضاً بالمعارض المختلفة .

مشروعات حياة كريمة بقرى سلوا بأسوان

مشروعات حياة كريمة بقرى سلوا بأسوان