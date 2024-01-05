149.1 مليار جنيه إجمالي تداولات البورصة الأسبوع الماضي

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 149.1 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 5.013 مليار ورقة منفذة على 521 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 235.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 6.240 مليار ورقة منفذة على 546 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

وبحسب بيان أداء البورصة المصرية الأسبوع الماضى، استحوذت الأسهم على 9.74% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 90.26%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 47.7 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي ، ليغلق عند مستوى 1.746 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.8%.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 25350.28 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.94% ليغلق عند مستوى 5678.02 نقطة.

سجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.79% ليغلق عند مستوى 8151.90 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 30667 نقطة.