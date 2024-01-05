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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حسن نصر الله : نفذنا 670 عملية ضد الاحتلال

حسن نصر الله
حسن نصر الله

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أن المقاومة الإسلامية نفّذت ما يزيد على 670 عمليةً في خلال 3 أشهر وتم استهداف 48 موقعاً حدودياً أكثر من مرة.

وأشار نصر الله الي ان المقاومة الإسلامية نفّذت 494 استهدافاً بينها 50 نقطةً حدوديةً استهدفت أكثر من مرة بالإضافة الي التجهيزات الفنية والاستخبارية على طول الحدود وتم تدميرها بالكامل

وقال نصر الله " ان خبراء في الكيان الإسرائيلي يتحدثون عن أن خسائر "جيش" العدو هي أكثر بـ3 مرات عن الأعداد المعلنة حيث في 8 من مستشفيات الشمال فقط الإحصاء يبيّن وجود أكثر ألفي إصابة

وأضاف الأمين العام لحزب الله قائلا : الحل لمستوطني الشمال هو في أن يتوجهوا إلى حكومتهم لمطالبتها بوقف العدوان على غزة

واتم  نصر الله: نحن أمام فرصة حقيقية لتحرير كل شبر من أرضنا اللبنانية ومنع العدو من استباحة حدودنا وأجوائنا

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