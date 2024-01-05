رونالدو والدوسري يتصدران تشكيل الدوري السعودي المثالي 2023

تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، التشكيل المثالي للدوري السعودي للمحترفين خلال عام 2023.

وسجل رونالدو 34 هدفا في الدوري السعودي خلال 2023، وهي ثاني أعلى حصيلة للاعب بالمسابقة خلال عام ميلادي واحد، بعد المغربي عبد الرزاق حمد الله 35 هدفا عام 2019.

ونشرت شبكة "سوفا سكور" أفضل تشكيل وفقا لأداء اللاعبين في المسابقة خلال العام، مشيرة إلى أن معيار التواجد هو المشاركة في الموسمين 2022-2023، و2023-2024.

وبالتالي غاب عدة نجوم تألقوا في الموسم الجاري، بينما لم يشاركوا في الموسم الماضي، وأبرزهم الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

وشهد التشكيل، تواجد ثنائي من النصر، ومثله من اتحاد جدة، ولاعب واحد من الهلال، بينما غاب لاعبو الأهلي، العائد إلى المسابقة هذا الموسم.

وسيطر المحترفون على التشكيل بواقع 9 لاعبين، مقابل ثنائي محلي تكون من سالم الدوسري نجم الهلال، وأحمد شراحيلي مدافع الاتحاد.

وجاء تشكيل الدوري السعودي في 2023 كالتالي:

حراسة المرمى: مارتن كامبانيا (الرياض)

الدفاع: إياجو دوس سانتوس (الشباب)، مروان سعدان (الفتح)، أحمد شراحيلي (الاتحاد)

الوسط: فيصل فجر (الوحدة)، ألفارو ميدران (التعاون)، مراد باتنا (الفتح)، تاليسكا (النصر)، إيجور كورنادو (الاتحاد)، سالم الدوسري (الهلال)

الهجوم: كريستيانو رونالدو (النصر)

