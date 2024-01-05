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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

راتب خيالي | إنتر ميلان يعلن أولى صفقاته الشتوية

انتر ميلان
انتر ميلان

أعلن إنتر ميلان، اليوم الجمعة، عن أولى صفقاته خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وذكر الانتر، في بيان عبر موقعه الرسمي ، أنه تعاقد مع الجناح الكندي، تاجون بوكانان، لاعب كلوب بروج البلجيكي، لينضم في صفقة انتقال دائمة.

وأضاف النيراتزوري: "بوكانان يعد لاعبا مميزا، بالنظر لقدرته على شغل العديد من الأدوار، حيث لعب كظهير وكجناح على اليمين واليسار".

وتابع: "رحلة طويلة جدا بدأت في برامبتون، وأخذت بوكانان إلى ميلانو.. لقد بدأت للتو مغامرة النيراتزوري مع تاجون".

وتشير تقارير صحفية إلى أن بوكانان انضم لإنتر مقابل 7 ملايين يورو، بالإضافة للمكافآت.

ويعد تاجون بديلا للدولي الكولومبي، خوان كوادرادو، الذي انضم للفريق الإيطالي الصيف الماضي في صفقة مجانية، لكنه يعاني من الإصابات، وسيغيب لفترة تصل إلى شهرين عن الملاعب.

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