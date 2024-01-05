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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اندلاع احتجاجات مؤيدة لحماس بالأردن بعد مصرع قائدها في غارة جوية ببيروت

صدى البلد

خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع عمّان اليوم، للتعبير عن تضامنهم الثابت مع حركة حماس الفلسطينية وحدادهم على فقدان زعيمها صالح العاروري. 

ولقي العاروري حتفه في غارة جوية في وقت سابق من هذا الأسبوع في العاصمة اللبنانية، مما أثار موجة من الاحتجاجات في المنطقة.

وفقا لسكاي نيوز البريطانية، شهد التجمع، الذي ضم أكثر من 4000 مشارك، المتظاهرين وهم يلوحون بلافتات مؤيدة لحماس بينما كانوا يرددون هتافات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة. وقال مراد العضايلة زعيم جبهة العمل الإسلامي: "نؤكد أن غزة ليست وحدها، ونؤكد وقوفنا إلى جانب الشعب الفلسطيني ووفاء للشهداء والقادة الذين استشهدوا قبل أيام".

 

دعا المتظاهرون الزعماء العرب إلى تكثيف جهودهم وحثوا الحكومة الأردنية على إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، مما يعكس الاستياء المتزايد بين السكان.

صالح العاروري، الشخصية الرئيسية في تأسيس الجناح العسكري لحركة حماس، استشهد يوم الثلاثاء في انفجار ناجم عن طائرة بدون طيار، إلى جانب قادة صغار آخرين. والجدير بالذكر أن إسرائيل لم تعلن بعد مسؤوليتها عن الغارة الجوية، على الرغم من اتهامات بعض الجماعات والشخصيات والمسؤولين المرتبطين بإيران.  

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