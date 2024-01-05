آت لا محالة .. حسن نصر الله يتوعّد المتورّطين في اغتيال العاروري

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله أن بعض السياسيين في لبنان إما جهلة أو يتجاهلون أو لم يقرأوا التاريخ منذ عام 1948.

وقال الأمين العام لحزب الله : إذا سكتنا على قتل العاروري فسيصبح لبنان مكشوفًا والرد آتٍ لا محالة.



وأضاف : الولايات المتحدة لا تريد توسيع الحرب لأنها مشغولة بجبهة أوكرانيا وهي تتهيأ لهزيمة استراتيجية أمام روسيا.



وذكر نصر الله قائلا : هناك اليوم فرصة للتخلص من وجود القوات الأميركية في العراق والتخلص من زيف الرواية الأميركية بمحاربة "داعش"

وتابع : هناك اليوم فرصة تاريخية أمام العراق ليغادر المحتلون الذي سفكوا دماء شعوب المنطقة



وواصل: العراقيون سيخوضون بكل قواهم معركة تحرير العراق الثانية وإخراج القوات الأميركية



وأتم نصر الله : القوات الأميركية ترعى تنظيم "داعش" في سوريا وتقدّم له الدعم وتخرج عناصره من السجون

