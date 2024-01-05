أخبار السيارات.. اركب عربية كسر زيرو بأفضل سعر.. أرخص سيارة تقدمها جاك.. بـ 33 ألف جنيه اشتري هذه السيارة.. رينو ستيب واي 2016 أوتوماتيك للبيع

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

شهدت النسخة جاك JS2 موديل 2024، زيادة سعرية جديدة بالسوق المصري، وتعد هي الأولى من نوعها مع بداية العام الجديد، حيث ارتعت أسعار السيارة بقيمة إجمالية بلغت 70 الف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المقدمة من هذه النسخة الرياضية بالسوق المصري، والتي تعد هي ارخص اصدارات العلامة التجارية "جاك" المقدمة محليًا.

تعتبر السيارة رينو ستيب واي، من اشهر المقدمة من العلامة التجارية الفرنسية بالسوق المصري، والتي تنتمي إلى مجموعة الاصدارات ذات الطابع الرياضي، نسبة إلى تصميمها الذي يجمع بين اطلالة الهاتشباك مع ملامح الكروس اوفر.

ارتفعت القائمة السعرية لسيارات جاك المقدمة بالسوق المصري، ومنها النسخة JS4 والتي تعد أغلى سيارة رياضية تقدمها العلامة التجارية جاك محليًا، وشهدت هذه السيارة زيادة رسمية بلغت 90 الف جنيه، وذلك عن الفئة والوحيدة التي تتوافر بالسوق المحلي.

تقدم شركة مرسيدس وعلاقة تصنيع السيارات الالمانية، عدد كبير من الطرازات المتنوعة سواء محليًا أو عالميًا، وتتنوع هذه الاصدارات بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب عنصر التصميم ايضا بين السيدان والهاتشباك والسيارات الرياضية.ط

تعد هيونداي النترا HD من أشهر سيارات السيدان المقدمة بالسوق المصري، والتي يتم طرحها محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات، وبسعر رسمي يصل إلى 890 ألف جنيه، ضمن موديلات 2024.

ظهرت السيارة ميتسوبيشي ميراج للبيع على الانترنت، عن طريق احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، بعد أن قطعت مسافة إجمالية بلغت 3000 كيلومتر، ومع الاحتفاظ بحالة الفبريقا من الداخل والخارج، تحت موديل 2023، وبسعر ارخص من سعرها الرسمي.

تعتبر السيارة هيونداي I10 من أشهر إصدارات الهاتشباك، التي قدمتها العلامة التجارية الكورية الجنوبية في السوق المصري، حيث اكتسبت هذه الأيقونة شعبية كبيرة بين محبي عالم السيارات، وخاصة بين جمهور الشباب والسيدات والمقبلين على خطوة شراء سيارة لاول مرة.

يضم السوق المصري الكثير من سيارات الهاتشباك، والتي تتميز بأبعادها الخارجية المتقاربة نسبيًا، مما تتيح سهولة في عملية الاصطفاف، إلى جانب التغلب على مشكلات الزحام، حيث يفضلها الكثير من الاشخاص، وخاصة المقبلين على قيادة السيارات للمرة الاولى.

يضم السوق المصري عدد كبير من السيارات المتنوعة، سواء من ناحية العلامات التجارية وبلاد المنشأ، أو من ناحية التجهيزات الفنية، أو بحسب التصميمات المختلفة بين السيدان والرياضية والهاشتباك، إلى جانب نقطة هامة تتدخل بقوة ضمن اركان المعادلة الشرائية وهي السعر.