عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات.. اركب عربية كسر زيرو بأفضل سعر.. أرخص سيارة تقدمها جاك.. بـ 33 ألف جنيه اشتري هذه السيارة.. رينو ستيب واي 2016 أوتوماتيك للبيع

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سعر أرخص سيارة تقدمها جاك بالسوق المصري

شهدت النسخة جاك JS2 موديل 2024، زيادة سعرية جديدة بالسوق المصري، وتعد هي الأولى من نوعها مع بداية العام الجديد، حيث ارتعت أسعار السيارة بقيمة إجمالية بلغت 70 الف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المقدمة من هذه النسخة الرياضية بالسوق المصري، والتي تعد هي ارخص اصدارات العلامة التجارية "جاك" المقدمة محليًا.

رينو ستيب واي 2016 أوتوماتيك للبيع بهذا السعر

تعتبر السيارة رينو ستيب واي، من اشهر المقدمة من العلامة التجارية الفرنسية بالسوق المصري، والتي تنتمي إلى مجموعة الاصدارات ذات الطابع الرياضي، نسبة إلى تصميمها الذي يجمع بين اطلالة الهاتشباك مع ملامح الكروس اوفر.

 

أغلى سيارة رياضية من جاك بالسوق المصري.. وصلت كام ؟

ارتفعت القائمة السعرية لسيارات جاك المقدمة بالسوق المصري، ومنها النسخة JS4 والتي تعد أغلى سيارة رياضية تقدمها العلامة التجارية جاك محليًا، وشهدت هذه السيارة زيادة رسمية بلغت 90 الف جنيه، وذلك عن الفئة والوحيدة التي تتوافر بالسوق المحلي.

 

مرسيدس GLA موديل 2023 "كسر زيرو" .. اعرف سعرها

تقدم شركة مرسيدس وعلاقة تصنيع السيارات الالمانية، عدد كبير من الطرازات المتنوعة سواء محليًا أو عالميًا، وتتنوع هذه الاصدارات بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب عنصر التصميم ايضا بين السيدان والهاتشباك والسيارات الرياضية

 

هيونداي ألنترا HD "بحالة الزيرو".. تباع بهذا السعر

تعد هيونداي النترا HD من أشهر سيارات السيدان المقدمة بالسوق المصري، والتي يتم طرحها محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات، وبسعر رسمي يصل إلى 890 ألف جنيه، ضمن موديلات 2024.

 

اركب سيارة كسر زيرو "أوتوماتيك" بأرخص من سعرها الرسمي

ظهرت السيارة ميتسوبيشي ميراج للبيع على الانترنت، عن طريق احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، بعد أن قطعت مسافة إجمالية بلغت 3000 كيلومتر، ومع الاحتفاظ بحالة الفبريقا من الداخل والخارج، تحت موديل 2023، وبسعر ارخص من سعرها الرسمي.

 

هيونداي I10 موديل 2013 .. بأفضل سعر للمستعمل

تعتبر السيارة هيونداي I10 من أشهر إصدارات الهاتشباك، التي قدمتها العلامة التجارية الكورية الجنوبية في السوق المصري، حيث اكتسبت هذه الأيقونة شعبية كبيرة بين محبي عالم السيارات، وخاصة بين جمهور الشباب والسيدات والمقبلين على خطوة شراء سيارة لاول مرة.

 

بـ 33 ألف جنيه .. هتركب أشهر عربية هاتشباك

يضم السوق المصري الكثير من سيارات الهاتشباك، والتي تتميز بأبعادها الخارجية المتقاربة نسبيًا، مما تتيح سهولة في عملية الاصطفاف، إلى جانب التغلب على مشكلات الزحام، حيث يفضلها الكثير من الاشخاص، وخاصة المقبلين على قيادة السيارات للمرة الاولى.

 

أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري.. صور

يضم السوق المصري عدد كبير من السيارات المتنوعة، سواء من ناحية العلامات التجارية وبلاد المنشأ، أو من ناحية التجهيزات الفنية، أو بحسب التصميمات المختلفة بين السيدان والرياضية والهاشتباك، إلى جانب نقطة هامة تتدخل بقوة ضمن اركان المعادلة الشرائية وهي السعر.

اخبار السيارات أخبار السيارات الجديدة أخبار السيارات المستعملة اخبار السيارات اليوم اخبار السيارات صدى البلد أسعار السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الدولي

مطلوب مهندسين ومحامين| فرصة للتعيين في هيئة البريد.. موعد وتفاصيل الوظائف الجديدة

5 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت.. الطن بكام

تبدأ غدا| 3 أيام إجازة من الامتحانات لطلاب المدارس بمناسبة أعياد المسيحيين

من الدوري الفرنسي.. مهاجم الأهلي السابق على رادار الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

مهاجم الأهلي السابق ينضم إلى نادٍ بالدرجة الثانية في مصر

رضا عبدالعال يفتح النار على جمهور الأهلي | أنا مش محايد

نجم الأهلي يفجر مفاجأة: مستعد ألعب للزمالك

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات|سعر هيونداي توسان ونيسان صني "كسر زيرو"..اركب سيارة هاتشباك "أوتوماتيك" بأفضل سعر..موعد وشروط مزاد سيارات جمرك سفاجا

أخبار السيارات| هيونداي CN7 الجديدة تباع بهذا السعر .. أضرار نقص زيت المحرك

أخبار السيارات| خد بالك لو هتجيب عربية من برا.. علامات تدل على تلف البطارية

أخبار السيارات| BMW بربع الثمن للمغتربين.. وتسلا موديل Y المُعاد تصميمها تظهر لأول مرة في هذا الموعد

أخبار السيارات| سعر تويوتا كورولا 2024 الرسمي خلال العام الجديد.. سيارة عائلية من شيفروليه سعرها 950 ألف جنيه

أخبار السيارات |أرخص 5 سيارات في مصر .. موفرة للبنزين بسعر معقول..ثمن نيسان صني وكيا سبورتاج "كسر زيرو"

أخبار السيارات| سعر هيونداي أكسنت RB في العام الجديد .. مواصفات سوزوكي فرونكس 2024

أخبار السيارات| أرخص السيارات في مصر "بالأسعار".. شيري أريزو 5 وأوبل موكا "كسر زيرو" بهذا السعر.. اركب سيارة هاتشباك أوتوماتيك بـ 110 آلاف جنيه

ترشيحاتنا

مشروع سد النهضة يدخل مرحلته النهائية.. خبير يوضح ماذا يعني ذلك؟

في دقائق.. تعرف على طرق تقديم بلاغ أمام النيابة الإدارية

شديد البرودة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في ليلة عيد الميلاد المجيد

أحد مزامير آل داود.. 53 عاما على رحيل الشيخ عبد العظيم زاهر

أخبار السيارات.. اركب عربية كسر زيرو بأفضل سعر.. أرخص سيارة تقدمها جاك.. بـ 33 ألف جنيه اشتري هذه السيارة.. رينو ستيب واي 2016 أوتوماتيك للبيع

اتجه إلى البنك فورا| السر وراء طرح شهادات الإدخار الجديدة.. و460 مليار جنيه في حسابات العملاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. سارة سلامة وشقيقتها يقران ضجة على السوشيال ميديا

بعد محاولة توريطها.. 10 صور أثارت الجدل لـ أميرة الذهب

إسعاد يونس وعنبة وفرح الزاهد في العرض الخاص لعصابة عظيمة

أرخص وأحلى من الجاهز.. طريقة عمل البقسماط

فيديو

في جميع مدن المملكة.. مصطفى قمر يعلق على حفلاته بالسعودية

نجل أصالة يكشف سبب اختيار اسم ابنة شقيقته شام | فيديو

بطلت استعين بأطباء.. خالد الصاوي يكشف كواليس فيلم ليه تعيشها لوحدك| خاص

حقيقة تأجيل امتحانات نصف العام.. فيروس منتشر بالمدارس وأعراضه غريبة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ