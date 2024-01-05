نصر الله: لو تمكن الاحتلال من كسر إرادة غزة فالدور على لبنان

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، أن صمود الشعب والمقاومة في غزة هو الذي يدعونا إلى الاستبشار بالمستقبل.

وأضاف نصر الله في تصريحات اليوم: لو قدر للاحتلال كسر إرادة غزة فالدور التالي كان على لبنان ومنطقة جنوب الليطاني تحديدا.



وأشاد نصر الله بالدور الذي يلعبه اليمن في الحرب ضد إسرائيل، حيث قال: “اليمن العزيز يزداد عزة وهذه من بركات الجهاد والوقوف إلى جانب المظلومين في فلسطين”.

وتابع نصر الله: الخروج المليوني في اليمن رسالة للولايات المتحدة مفادها: أنتم لا تواجهون حكومة أو فئة بل تواجهون العشرات من ملايين الشعب اليمني بتاريخه المليء بالانتصارات وإلحاق الهزائم بالمعتدين.