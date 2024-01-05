برشلونة يقاضي شركة ألمانية لسبب صادم

قررت إدارة نادي برشلونة الإسباني مقاضاة شركة ألمانية تخلفت عن دفع مستحقات النادي.

وأوضحت وكالة الأنباء الإسبانية أن برشلونة، برئاسة خوان لابورتا، قرر مقاضاة شركة «ليبيرو» الألمانية، بسبب تأخر الشركة الألمانية عن دفع مستحقات النادي بعدما قامت بشراء حصة بنسبة 10% من استوديوهات النادي التلفزيونية (Barça Vision).

وكان الموعد النهائي للدفع نهاية عام 2023، ولذلك قرر خوان لابورتا اتخاذ الإجراءات القانونية ومقاضاة الشركة الألمانية.

يذكر أن برشلونة أمهل شركة «ليبيرو» مدة كافية لتسديد الأموال كافة، ولم يحصل على أي مستحقات مالية.

وباع برشلونة 29.5% من استوديوهات النادي التلفزيونية (Barça Vision) بقيمة 120 مليون يورو من الشركة الفرعية الرقمية التابعة له إلى صندوقي الاستثمار «ليبيرو» و«نيبا كابيتال».

ويمتلك برشلونة نسبة 51% من استوديوهات النادي، بينما تذهب 29.5% لشركة «ليبيرو»، و9.75% لشركة «سوسيوس.كوم»، و9.75% لشركة «أورفيوس ميديا».

وسبق لبرشلونة أن باع حصتين بنسبة 24.5% من استوديوهاته «برسا فيسيون» إلى كل من «أورفيوس ميديا» و«سوسيوس.كوم» لجمع نحو 200 مليون يورو (220 مليون دولار)، استخدمها للتعاقد مع لاعبين مثل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الصيف قبل الماضي.

وكان النادي بحاجة إلى خفض الإنفاق بشكل كبير كي يلتزم بقواعد اللعب النظيف المالي في الدوري الإسباني، وبالتالي التمكن من الاستمرار في التعاقدات الجديدة وتسجيل الوافدين الجدد.

وطالبت الشركتان بتأجيل الدفع حتى نهاية العام، مما حال دون امتثال النادي لقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 38 نقطة من 18 مباراة.