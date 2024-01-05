كأس يونايتد للتنس| زفيريف الألماني بنصف النهائي بعد الفوز على اليوناني تسيتسيباس

قاد لاعب التنس الألماني ألكسندر زفيريف منتخب بلاده للتأهل إلى نصف نهائي كأس يونايتد للتنس اليوم الجمعة بعد فوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس بمجموعتين دون رد.

ونجح زفيريف المصنف السابع عالمياً في تقديم عرض قوي خلال المباراة التي انتهت بنتيجة 6- 4 و6- 4، ليقود المانيا لمواجهة استراليا في مباراة الدور نصف النهائي المقرر إقامتها يوم غد السبت.

وأعرب اللاعب الألماني عن سعادته بتحقيق الفوز مؤكداً أنه قدم الأداء المطلوب من أجل قيادة ألمانيا لنصف النهائي، مشيراً إلى أن الفوز على لاعب بقيمة اليوناني ستيفانوس لم يكن سهلاً لكنه نجح في ذلك.

وأضاف زفيريف: "لقد كان عليّ اللعب بشكلٍ شرس حتى أحقق الفوز لأنني أعلم جيداً أن ستيفانوس أحد أفضل اللاعبين في العالم".