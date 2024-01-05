كأس آسيا قطر 2023 .. الهيدوس الأكثر مشاركة في المباريات الدولية

بعد اعتماد القوائم الرسمية للمنتخبات الـ 24 المشاركة في نهائيات كأس آسيا "AFC قطر 2023" التي تقام بالفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024، كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم عن قائمة اللاعبين الأكثر خوضا للمباريات الدولية قبل انطلاق الحدث القاري، إلى جانب دلالات رقمية من القوائم النهائية.

وحسب التقرير الذي نشره الاتحاد القاري على موقعه الرسمي، جاء لاعب المنتخب القطري حسن الهيدوس على رأس قائمة أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات الدولية بواقع 175، خاضها اللاعب خلال مسيرته في مختلف البطولات.

ويتأهب لاعب نادي السد للظهور في نهائيات كأس آسيا للمرة الرابعة تواليا بعد مشاركته في نسخة قطر 2011، وأستراليا 2015، والإمارات 2019.

وقاد اللاعب صاحب الـ 34 عاما المنتخب القطري للتتويج باللقب لأول مرة في تاريخه في البطولة الأخيرة، بعد الفوز في النهائي على اليابان بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وضمت قائمة اللاعبين الأكثر خوضاً للمباريات الدولية، لاعب المنتخب الهندي سونيل تشيتري الذي جاء في المركز الثاني بواقع 145 مباراة دولية، في حين حل الإيراني إحسان حاج صافي في المركز الثالث برصيد 132 مباراة.

وعلى صعيد أكثر اللاعبين خوضا للمباريات في نهائيات كأس آسيا، يمتلك الياباني يوتو ناغاتومو الرقم القياسي من خلال خوض 16 مباراة.

وتصدر الهندي سونيل تشيتري، قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف الدولية مع منتخب بلاده، من خلال تسجيله 93 هدفاً دولياً. ويليه الإماراتي علي مبخوت، بمجموع 85 هدفاً، في حين سجل سردار أزمون لاعب منتخب إيران 49 هدفاً.

وتطرق التقرير أيضا لقائمة أصغر اللاعبين والمواهب الشابة الواعدة التي يتوقع أن تترك بصمتها في البطولة التي تستضيفها قطر، ومن بين النجوم الصاعدين، يعتبر بيكناز المازبيكوف من قيرغيزيا أصغر لاعب بعمر 18 عاماً وستة أشهر، ثم يأتي العراقي منتظر ماجد الذي يكبر بيكناز بشهرين، في حين يعتبر الإندونيسي مارسيلينو فردينان المولود يوم 9 سبتمبر 2004 ثالث أصغر اللاعبين.

وجاء الحارس التايلاندي سيواراك تيدسونغنوين على رأس قائمة اللاعبين الأكبر سناً في البطولة، حيث ولد حارس مرمى فريق بوريرام يونايتد في 20 أبريل 1984، وسيقترب من عامه الأربعين عندما تبدأ البطولة يوم 12 يناير الجاري، ويليه مباشرة الهندي سونيل تشيتري الذي يصغره بأربعة أشهر فقط، ثم البحريني سيد جعفر الذي سيبلغ قريبا عامه الـ 38 .