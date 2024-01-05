الخور القطرى ينهي تعاقده مع المدرب نبيل أنور

أعلن نادي الخور القطري اليوم الجمعة، إنهاء عقد المدرب نبيل أنور بالتراضي بين الطرفين.

وكتب الخور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": " تم إنهاء التعاقد مع نبيل أنور مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالتراضي، متمنين له كل التوفيق".

نبيل أنور قد تولى مهمة تدريب الفريق الأول بنادي الخور في شهر أبريل الماضي خلفاً للمدرب المغربي هشام جدران.

ويلعب الخور في دوري الدرجة الثانية القطري، ويحتل المركز الثاني في المسابقة برصيد 15 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف نادي الشحانية متصدر الترتيب، ويسعى للبقاء منافسا على الصعود الى مصاف أندية الدرجة الأولى "دوري نجوم إكسبو" وذلك وفق تعليمات الاتحاد القطري التي تمنح بطل دوري الدرجة الثانية بطاقة الصعود المباشر، فيما يخوض صاحب المركز الثاني ملحقا مع صاحب المركز قبل الأخير بدوري الدرجة الأولى.