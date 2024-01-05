عربيته دهسته | حادث مثير في ألمانيا

في حادث غريب أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، أوشك مسن يفقد حياته في ألمانيا إثر تعرضه للدهس بسيارته الخاصة.



وعن التفاصيل، تعرض رجل يبلغ من العمر 79 عامًا للدهس بسيارته في باد هونينجن بولاية راينلاند بالاتينات غربي ألمانيا، ليصاب بجروح خطيرة، حسبما ذكرت الشرطة، لكن إصابته لم تكن مهددة للحياة.



توقف الرجل على منحدر وخرج من السيارة، ولم يرفع مكابح اليد بشكل صحيح، لتبدأ السيارة في الانزلاق.

وعلى الفور، حاول الرجل استجماع قوته لإيقافها، دهسته.. وحسب الشرطة، أنقذت فرقة الإطفاء الرجل من تحت السيارة، ونقل إلى المستشفى.