تستضيف قوات أمريكية .. قاعدة الحرير بالعراق تتعرض لاستهداف طائرة مسيرة

أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق أن قاعدة الحرير الجوية في أربيل بالعراق، والتي تستضيف قوات أمريكية ودولية، استهدفت بطائرة بدون طيار مسلحة يوم الجمعة.

يأتي هذا الحادث في أعقاب هجوم سابق على نفس القاعدة الجوية في نوفمبر، حيث أسقطت الدفاعات الجوية طائرات مسيرة بنجاح، دون وقوع إصابات.

لم يقدم البيان الأخير الصادر عن جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، كما أوردته رويترز، تفاصيل بشأن تأثير الهجوم، مثل الضحايا أو الأضرار بالبنية التحتية. لا يزال استخدام الطائرات المسلحة بدون طيار في المنطقة يشكل سببًا للقلق، خاصة عند استهداف المنشآت التي تستضيف أفرادًا عسكريين أجانب.

كانت قاعدة الحرير الجوية هدفاً سابقاً لمثل هذه الهجمات، مما يسلط الضوء على مدى ضعف المنشأة على الرغم من التدابير الدفاعية الفعالة المتخذة في الحوادث السابقة. ومن المرجح أن تكون التحقيقات جارية لتحديد أصل ودافع الهجوم الأخير بطائرة بدون طيار.