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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله يستهدف موقع بركة ريشا بالقذائف المدفعية

ارشيفي
ارشيفي

أعلن حزب الله استهدافه موقع بركة ريشا بالقذائف المدفعية حيث تم تحقيق إصابات مباشرة وذلك دعما للشعب الفلسطيني  في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة.

‏ ‏وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله قد أكد أن المقاومة الإسلامية نفّذت ما يزيد على 670 عمليةً في خلال 3 أشهر وتم استهداف 48 موقعاً حدودياً أكثر من مرة.

وأشار نصر الله إلى أن المقاومة الإسلامية نفّذت 494 استهدافاً بينها 50 نقطةً حدوديةً استهدفت أكثر من مرة بالإضافة الي التجهيزات الفنية والاستخبارية على طول الحدود وتم تدميرها بالكامل

وقال نصر الله " إن خبراء في الكيان الإسرائيلي يتحدثون عن أن خسائر "جيش" العدو هي أكثر بـ3 مرات عن الأعداد المعلنة حيث في 8 من مستشفيات الشمال فقط الإحصاء يبيّن وجود أكثر ألفي إصابة

وأضاف الأمين العام لحزب الله قائلا : الحل لمستوطني الشمال هو في أن يتوجهوا إلى حكومتهم لمطالبتها بوقف العدوان على غزة

وأتم  نصر الله: نحن أمام فرصة حقيقية لتحرير كل شبر من أرضنا اللبنانية ومنع العدو من استباحة حدودنا وأجوائنا
 

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