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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخبز روسي على القائمة السوداء للولايات المتحدة لتجميع الطائرات بدون طيار

صدى البلد

وجد مصنع خبز تامبوف في وسط روسيا، المشهور بأرغفه المميزة، نفسه في مركز الاهتمام الدولي بعد أن تم إدراجه على القائمة السوداء الأمريكية في ديسمبر بتهمة تجميع طائرات صغيرة بدون طيار استخدمتها القوات الروسية في غزو الرئيس فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

 

أصبح المخبز الآن رمزًا لاستراتيجية الكرملين لإشراك الصناعات المدنية في الإنتاج في زمن الحرب، وينتج طائرات بيكاس بدون طيار إلى جانب إنتاج الخبز التقليدي. وفي تقرير للتليفزيون الحكومي، عرض مسؤول في المصنع بفخر المركبات الجوية الصغيرة بدون طيار بجانب أرغفة الخبز الطازجة، مؤكدا على دورها المزدوج في دعم الجهود العسكرية.

 

بدأ مصنع تامبوف بتجميع الطائرات بدون طيار في فبراير 2023 باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد لإنشاء إطارات وهوائيات وحاملات للكاميرات من الكربون. يقال إن معظم مكونات يتم شراؤها عبر الإنترنت، مما يجعل تكاليف الإنتاج تتراوح بين 25000 روبية (270 دولارًا) و50000 روبية لكل طائرة بدون طيار. ويدعي المخبز أنه يصنع حوالي 250 طائرة بدون طيار شهريًا، إلى جانب حقائب الظهر المموهة المصاحبة.

 

شهدت الزيادة في الإنفاق الدفاعي، التي وصفها بوتين باعتبارها اختراقا للصناعة الروسية وسط العقوبات الغربية، زيادة بنسبة 35% في الإنتاج الصناعي المرتبط بالحرب مقارنة بفترة ما قبل الغزو في عام 2022.  

 

ركزت العديد من الشركات في جميع أنحاء روسيا على الإنتاج المرتبط بالحرب، مثل ورشة عصا هوكي الجليد التي تصنع السترات الواقية من الرصاص، وشركة الخيام الفخمة التي تنتج أكياس النوم والخيام في ساحة المعركة، ومصنع المعدات الزراعية في فورونيج لتصنيع معدات إزالة الألغام والدفاعات المضادة للطائرات بدون طيار.

 

 

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