إيران تعتقل 11 مشتبهاً بهم في تفجير استهدف قبر سليماني

في أعقاب التفجير الانتحاري الذي استهدف ضريح الجنرال السابق في الحرس الثوري قاسم سليماني، اعتقلت قوات الأمن الإيرانية 11 شخصا للاشتباه في تورطهم في الهجوم. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الحادث الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 84 شخصا.

وفقًا لتقارير التلفزيون الرسمي الإيراني، يُعتقد أن الأفراد المحتجزين لعبوا دورًا في تنسيق التفجير الانتحاري الذي استهدف ضريح الجنرال قاسم سليماني. وأثار الهجوم اتهامات فورية، حيث ألقى بعض الإيرانيين في البداية باللوم على إسرائيل والولايات المتحدة في الحادث.

يضيف إعلان تنظيم داعش مسؤوليته طبقة من التعقيد إلى الوضع، حيث أن التنظيم الإرهابي معروف باستهداف المسلمين الشيعة وينشط في المنطقة. ومن المرجح أن تجري قوات الأمن الإيرانية تحقيقات شاملة للتأكد من دوافع وعلاقات المشتبه بهم المحتجزين.