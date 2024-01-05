تطوير مستشفى الفرنساوي | جامعة القاهرة في أسبوع

الخشت يشدد على الالتزام بالضوابط والإجراءات المتعلقة بامتحانات نهاية الفصل الأول

مجلس الجامعة يوافق على إنشاء وتعديل لوائح دراسية بكليات الطب والهندسة والحاسبات

شهدت جامعة القاهرة على مدار الأسبوع الماضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بها، وفي هذا الملف، يرصد موقع “صدى البلد”، حصاد أبرز أخبار جامعة القاهرة خلال الأسبوع المنقضي.



شارك الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، في اجتماع مجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالمية بباكستان، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الرئيس الباكستاني عارف علوي، رئيس جمهورية باكستان والرئيس الأعلى للجامعة، وذلك في القصر الرئاسي بالعاصمة إسلام آباد.

وناقش الاجتماع بحضور الرئيس الباكستاني، وبمشاركة عدد من العلماء البارزين أعضاء مجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالمية، من بينهم الدكتور محمد الخشت، تقريرًا حول أداء الجامعة وأنشطتها التعليمية والبحثية.

الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد تأسست عام 1980 بدعم من عدد من حكومات الدول الإسلامية من بينها مصر، والمملكة العربية السعودية، وباكستان، وماليزيا، وجزر المالديف، وعدد من المنظمات من بينها منظمة المؤتمر الإسلامي، ويتم تدريس العلوم الإسلامية والعلوم الاجتماعية والإنسانية والعلمية الأخرى بالجامعة.

ويشار إلى أن الدكتور محمد الخشت علاوة على عضويته لمجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالمية، فهو أيضًا عضو في عدد من المؤسسات العالمية والعربية والمصرية، فهو عضو المجلس الأعلى للأكاديمية العسكرية المصرية، وعضو المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وعضو المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وعضو مجلس أمناء أكاديمية الأوقاف المصرية لتأهيل وتدريب الأئمة، وعضو بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضو مجلس أمناء مؤسسة بن راشد، والعضو الدائم بلجنة العلوم والابتكار بجامعة شنغهاي جياوتونج.

وعلى الجانب الآخر ، عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، الفرع الدولي، لمناقشة واستعراض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.

وفي مستهل الاجتماع، قدم مجلس الجامعة التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة تنعم فيها البلاد بالأمن والاستقرار والبناء، وتظل مصر فى موقع الريادة عربيًا وإقليميًا ودوليًا.

وقدم الدكتور محمد الخشت وأعضاء المجلس التهنئة بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية، متمنين عامًا جديدًا يحمل السلام والأمن والازدهار لمصر وللعالم.

وثمن مجلس جامعة القاهرة، النجاح الكبير الذي حققته الجامعة في النسخة الأولى من تصنيف الجامعات العربية، وتحقيقها المركز الأول على مستوى الجامعات العربية في مؤشر الإبداع والريادية والابتكار، وتصدرها الجامعات المصرية الثمانية والعشرين المشاركة في التصنيف.

ووجه الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة بمراعاة كافة الترتيبات اللوجيستية بشأن تنظيم امتحانات الفصل الدراسي الأول، بداية من مراجعة وتجهيز قاعات الامتحانات والكنترولات ووضع جداول الامتحانات مع مراعاة الإجازات الخاصة بعيد الميلاد المجيد للأخوة المسيحيين، موجهًا بضرورة التزام كليات الجامعة بنظام امتحانات يجمع بين البابل شيت والأسئلة الموضوعية وأسئلة حل المشكلات مع مراعاة طبيعة كل كلية ونظام الدراسة بها والاختلاف بين المواد النظرية والعملية، وذلك لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطالب وقياس قدراته على الفهم والتمييز.

كما وجه رئيس الجامعة، بضرورة تفعيل دور لجنة الممتحنين ومراعاة المنحنى الاعتدالي لنتائج الامتحان قبل إعلانها، كما وجه بتشكيل لجنة الطوارئ بكل كلية للتدخل أثناء عقد الامتحانات لحل أي مشكلة طارئة، مع التأكيد على منع خروج أي طالب من لجنة الامتحان قبل مرور نصف الوقت المخصص للامتحان.

واستعرض مجلس جامعة القاهرة، المشروعات المستقبلية للجامعة والتي أعلنها الدكتور محمد الخشت خلال احتفالية عيد العلم وثمن المجلس هذه المشروعات، وتتضمن: إنشاء كرسي لتطوير علوم الدين، وإنشاء مدينة طبية، وجامعة القاهرة الأهلية، وإنشاء جامعة القاهرة التكنولوجية الدولية، وكليات الطاقة والعلوم المتجددة، وكلية الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكلية تكنولوجيا وعلوم الفضاء بجامعة القاهرة الدولية، بالإضافة إلى الموافقة على البدء في تنفيذ 30 مشروعًا لتطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب البدء في مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني ومستشفى الفرنساوي. ووجه الدكتور محمد الخشت بسرعة تشغيل كافة مرافق مشروع الاسكان والتغلب على الصعوبات الخارجية التي تواجه المشروع وتكليف لجنة رفيعة المستوى بمقابلة المختصين بالمرافق في الجهات الخارجية لسرعة تشغيلها، كما وجه بالانعقاد الدائم للجنة الاسكان لسرعة الانتهاء قريبا من تنفيذ مشروع الإسكان بمدينة السادس من أكتوبر..