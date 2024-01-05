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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصاعد أزمة قصف القاعدة العسكرية الأمريكية في العراق .. تفاصيل

صدى البلد

تصاعدت التوترات في الشرق الأوسط مع ظهور تقارير عن هجوم بطائرة بدون طيار على قاعدة الحرير العسكرية في كردستان العراق، والتي تستخدمها القوات الأمريكية والدولية بشكل متكرر. 

أكدت قوات مكافحة الإرهاب في المنطقة الحادث لكنها لم تقدم تفاصيل فورية بشأن الأضرار أو الضحايا المحتملين نتيجة للهجوم.

وسرعان ما أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عن غارة الطائرات بدون طيار على القاعدة العسكرية، مما زاد المخاوف بشأن الوضع الأمني في المنطقة.

 يأتي هذا التطور في أعقاب غارة جوية أمريكية بطائرة بدون طيار مؤخرًا في بغداد، استهدفت زعيم ميليشيا متهم بتدبير هجمات على أفراد أمريكيين.

كانت قاعدة الحرير العسكرية موقعًا استراتيجيًا للقوات الأمريكية والدولية في الجهود المستمرة لمنع عودة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية. وتحافظ الولايات المتحدة على وجود عسكري كبير في المنطقة، حيث ينتشر 900 جندي في سوريا و2500 جندي في العراق.

بينما تقوم السلطات بالتحقيق في حجم الأضرار والإصابات، فإن هذا الحادث الأخير يزيد من تعقيدات الوضع المضطرب بالفعل في الشرق الأوسط.

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