البابا تواضروس: الانتخابات الرئاسية كانت فرصة للتعبير عن محبة الرئيس

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو للبابا تواضروس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لتقديم التهنئة لـ الرئيس السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال تواضروس إن الانتخابات الرئاسية كانت فرصة لتعبير الشعب المصري عن محبته لرئيس السيسي، لافتا إلى أن تعبير الشعب كان صادق وديمقراطي .

وأشار تواضروس إلى أن الانتخابات شهدت حرية الاختيار بين 4 مرشحين الذين حققوا أيضا نسب حتي لو كانت قليلة مما يقدم صورة مصر للعالم كله بصورة جيدة .

⁨📸 شاهد هذا الفيديو على فيسبوك⁩ ⁨https://www.facebook.com/share/v/PBonQQhweJsgqn4K/?mibextid=9bzTRr&startTimeMs=61000⁩