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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاستخبارات الإيرانية تكشف تفاصيل جديدة بشأن تفجير كرمان

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت الاستخبارات الإيرانية، أن العملية الإرهابية التي وقعت في كرمان، نفذها انتحاريان، أحدهما يحمل الجنسية الطاجيكية.

تفاصيل جديدة بشأن تفجير كرمان

أشارت الاستخبارات الإيرانية، إلى أنه جرى اعتقال 9 أشخاص في 6 محافظات، بتهمة المشاركة في الهجوم الإرهابي على كرمان.

وأوضحت أنه تم الوصول إلى محل إقامة الإرهابيَّيْن اللذان نفذا الهجوم الانتحاري، في أطراف مدينة كرمان، واعتقال الشخص الذي أمن المكان لهما- مكان إقامتها- وتبين أنه كان يضم حزامَين ناسفين ومواد شديدة الانفجار.

وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني فقد احتجزت قوات الأمن 11 شخصا للاشتباه في صلتهم بتفجير كرمان وتصادر متفجرات. 

كرمان ايران

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