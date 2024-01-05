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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نصر الله: لبنان سيكون مكشوفا لإسرائيل إذا لم يرد حزب الله

صدى البلد

أكد زعيم حزب الله حسن نصر الله على الدور المحوري لجماعته المسلحة باعتبارها المدافع الرئيسي عن لبنان، مدعيا أن إسرائيل تهدف إلى توسيع صراعها مع حماس ليشمل الشرق الأوسط الأوسع. 

وشدد نصر الله، في تصريحاته التي أدلى بها خلال خطابه الثاني هذا الأسبوع، على ضرورة قيام حزب الله بالرد على غارة جوية في بيروت في وقت سابق من هذا الأسبوع أدت إلى مقتل أحد كبار قادة حماس.

 

حذر نصر الله من أن عدم الرد على الغارة الجوية سيترك لبنان "معرضا" للعمليات العسكرية الإسرائيلية. وقال: "هذا يعني أن لبنان كله سينكشف، كل المدن والقرى والشخصيات ستنكشف"، مشدداً على التداعيات المحتملة على الوطن كله.

 

علاوة على ذلك، زعم نصر الله أنه إذا حققت إسرائيل أهدافها العسكرية في غزة، فمن المرجح أن تحول انتباهها إلى لبنان. ومع ذلك، حذر من أن أي صراع أوسع سيؤثر بشكل غير متناسب على سكان شمال إسرائيل أولا.

 

قال نصر الله "إنهم يطالبون حكومتهم بخوض حرب على لبنان أو التوصل إلى حل عسكري للبنان". 

تشمل خلفية خطاب نصر الله شكوى لبنان الرسمية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تتهم إسرائيل بتنفيذ الغارة الجوية في بيروت والتي أدت إلى مقتل زعيم حماس صالح العاروري يوم الثلاثاء. لكن إسرائيل لم تؤكد تورطها في الحادث.

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