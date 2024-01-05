حسام موافي: نعاني من غش التجار في الأسعار والأصناف "ربنا مش هيسيبهم"

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن أعجب سؤال تم طرحه عليه، قائلًا: «هل الغش حرام في الامتحان ولا لا».

وقال حسام موافي خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، إن الدين الإسلامي حثنا على عدم الغش في كافة أمور الحياة، معقبًا: «الكمال الله، الدكتور المصري يتسم بالأمانة».

وتابع: مرة كنت بصحح امتحان للدكاترة في كلية الطب، وكان في طالب إجابته نفس الإجابة بتاعت زميله، وبعد ما سألته قالي «هل الغش حرام».

وأكد حسام موافي، أن الغش في الامتحان أو أي جانب من جوانب الحياة، حرام شرعا، معقبًا: «النبي بعث لكي يتمم مكارم الأخلاق، وإحنا بنحاول نحلل الغش علشان نحقق أهدافنا، طيب نفترض أنك مدرس وغشيت وتعينت بعد التخرج، مستقبل الطلاب اللي تحت أيدك مستواهم هيكون عامل أزاي».



وأكمل حسام موافي: «من غشنا فليس منا، نحن الآن نعاني من غش التجار في الأسعار والأصناف، دول ربنا مش هيسيبهم، أنت عارف غش التجار خطير جدا، أنت عارف أني الكفن ملوش جيوب، إزاي هتقابل ربنا وأنت غشاش أو حرامي».