نقابة الصحفيين: قرعة وحدات مشروع "جنة القاهرة الجديدة" الأربعاء 10 يناير

تجرى نقابة الصحفيين، القرعة على الوحدات السكنية بالقهرة الجديدة يوم الاربعاء الموافق ١٠ يناير .

تدعو نقابة الصحفيين الزملاء المتقدمين لحجز وحدات مشروع "جنة القاهرة الجديدة" لحضور القرعة العلنية، الساعة الثانية ظهر الأربعاء (10 يناير) الجارى بالطابق الرابع فى النقابة.

الحصول على خطابات التخصيص

ومن المقرر أن يقوم الزملاء الفائزون بالحصول على خطابات التخصيص من مجمع الخدمات للذهاب إلى بنك التعمير والإسكان (فرع الرحاب) بدءًا من السبت (13 يناير) على أن يكون آخر موعد لتسليم الخطاب فى البنك وسداد (20% مقدم الحجز + 1% رسوم إدارية + 0.5% مجلس أمناء) الخميس (18 يناير) مع ضرورة إخطار النقابة بصورة السداد حتى لا يُصعد الاحتياطى تلقائيًا.