تدريب العاملين في إدارة البيئة بالبحر الأحمر على منظومة التحول الرقمي

أعلنت الإدارة العامة لشؤون البيئة في محافظة البحر الأحمر اليوم الخميس عن بدء عمليات تدريب شاملة للكوادر والعاملين بالإدارة على استخدام منظومة التحول الرقمي الجديدة. يأتي هذا القرار في إطار التطور الرقمي الكامل الذي تشهده المحافظة على مستوى المراكز التكنولوجية في المدن والأحياء، وأيضًا على مستوى ديوان العام للمحافظة.

تولت عمليات التدريب مجموعة من الخبراء والمتخصصين، حيث قاد الدورة التدريبية المهندس عبد الفتاح محمد عبد الفتاح من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى المهندسة منى محمد عبد النعيم، مدير المركز التكنولوجي بديوان العام، وذلك بإشراف المهندس سعد فتحي، رئيس المراكز التكنولوجية. حضر الدورة أيضًا اللواء إيهاب شنن، مدير الإدارة العامة لشؤون البيئة بالبحر الأحمر.

يأتي هذا التدريب ضمن استراتيجية البحر الأحمر لتعزيز قدرات فريق العمل وتحديث المهارات اللازمة للتكيف مع التحول الرقمي المتسارع، وتحقيق التكامل الفعّال في استخدام التكنولوجيا لتعزيز جودة الخدمات المقدمة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.