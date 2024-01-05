انطلاق مسابقة التلميذ المثالي بالمرحلة الابتدائية في مدارس البحر الأحمر

أعلن هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، انطلاق مسابقة التلميذ المثالي على مستوى المحافظة للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2023/ 2024، تحت شعار (دعم الوعي وبث الفكر وغرس القيم الإنسانية للحفاظ على الهوية المصرية).

كما أعطى وكيل الوزارة إشارة البدء لإعلان مسابقة بيت العائلة النموذجية للمرحلة الابتدائية على مستوى المديرية وذلك بمكتبة مصر العامة، وذلك بمتابعة مصطفى عبده وكيل المديرية، ومحمد مسلم مدير عام الخدمات، وتنفيذ سيد محمد سيد، موجه عام التربية الإجتماعية، والسعيد سيد الأهل، موجه أول تربية إجتماعية، وأعضاء التوجيه العام للتربية الإجتماعية.