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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أثارت الانتباه.. وصلة ضحك مفاجئة بين إمام عاشور وزيزو في مران المنتخب

صدى البلد

في مران منتخب مصر، لفت الثنائي إمام عاشور وأحمد سيد زيزو، الانتباه لهما؛ بالأجواء المرحة والضحك بينهما. 

الثنائي الذي شكل جزءًا من نادي الزمالك سابقًا، استمتعا بلحظات الفكاهة في المران الذي أُقيم اليوم  استعدادًا لمواجهة تنزانيا في الودية الأخيرة قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية.

ورصدت الكاميرات، لحظات تبادل الضحك بين اللاعبين خلال التمرين، حيث كانت اللقطة مثيرة لانتباه باقي اللاعبين.

ويأتي مران المنتخب؛ استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها كوت ديفوار  في الفترة من 13 يناير 2024 حتى 11 فبراير 2024.

وحضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مقر تدريب المنتخب، اليوم، باستاد مصر، في مدينة مصر الأولمبية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمصاحبة أبطال مصر والعالم من الرياضيين فى ألعاب المصارعة ورفع الأثقال والاسكواش والخماسي الحديث والسلاح والكاراتيه والتايكوندو؛ من أجل دعم الفريق المصري لكرة القدم، قبل خوض لاعبي منتخب مصر لكرة القدم بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال وزير الرياضة، إننا حرصنا على تواجدنا اليوم مع هذا الكم الكبير من أبطال مصر الأولمبيين وأبطال العالم؛ لدعم المنتخب المصري، قبل خوضه لمنافسات البطولة، معبرا عن سعادته بالتواجد اليوم داخل هذا الصرح الرياضي العظيم.

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