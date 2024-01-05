عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صنعاء تحيي ذكرى شهداء الحوثيين في الصراع مع البحرية الأمريكية

صدى البلد

تجمع المواطنون في العاصمة اليمنية صنعاء، لإحياء ذكرى مقتل 10 من المقاتلين الحوثيين، الذين يُزعم أنهم قتلوا في اشتباك مع البحرية الأمريكية في البحر الأحمر. وتدعي جماعة الحوثي المدعومة من إيران، ومقرها اليمن، أن المقاتلين فقدوا حياتهم عندما فتحت المروحيات الأمريكية النار على قواربهم.

 

وعلى النقيض من هذه الرواية، تدعي الولايات المتحدة أن القوارب كانت متورطة في هجوم على سفينة حاويات ميرسك في البحر الأحمر. ووفقا للجيش الأمريكي، أطلق المقاتلون الحوثيون النار على طائراتهم المروحية، مما أدى إلى الرد.

 

على خلفية هذا الحادث، كثف الحوثيون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر كدليل على التضامن مع حركة حماس الفلسطينية، المنخرطة في صراع مع إسرائيل في غزة. وتؤكد جماعة الحوثي أن أهدافها تقتصر على سفن الحاويات المرتبطة بإسرائيل أو التي تمدها، ومع ذلك، فقد أدت هذه الهجمات إلى تعطيل الملاحة في البحر الأحمر.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطلوب مهندسين ومحامين| فرصة للتعيين في هيئة البريد.. موعد وتفاصيل الوظائف الجديدة

بسبب إمام عاشور .. طلب رسمي من الزمالك لـ الأهلي

5 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت.. الطن بكام

مشروع سد النهضة يدخل مرحلته النهائية.. خبير يوضح ماذا يعني ذلك؟

من الدوري الفرنسي.. مهاجم الأهلي السابق على رادار الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

مهاجم الأهلي السابق ينضم إلى نادٍ بالدرجة الثانية في مصر

تبدأ غدا| 3 أيام إجازة من الامتحانات لطلاب المدارس بمناسبة أعياد المسيحيين

نجم الأهلي يفجر مفاجأة: مستعد ألعب للزمالك

ترشيحاتنا

غدا .. هشام حطب يواجه وزير الرياضة في المحاكم..لهذا السبب

بدون محاضرات ولا امتحانات.. 15 يوما إجازة لطلاب الجامعات في هذا الموعد

بعد الانفصال | طلب غير متوقع من سيدة ضد طليقها بمحكمة الأسرة

بعبارة نادي القرن الحقيقي.. كأس دبي تطرح تذاكر مباريات الزمالك

أثارت الانتباه.. وصلة ضحك مفاجئة بين إمام عاشور وزيزو في مران المنتخب

قومي المرأة ينظم ورشة عمل حول المتطلبات الأساسية لخدمة المنح العينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناقض في الأقاويل | أزمة جديدة تضرب أميرة الدهب.. وهذه حقيقة شريكها

«ماشي بدُعاكم».. هاني الناظر يوجه رسالة جديدة لمتابعيه

بملابس جريئة.. سارة سلامة وشقيقتها تثيران ضجة على السوشيال ميديا

بعد محاولة توريطها.. 10 صور أثارت الجدل لـ أميرة الذهب

فيديو

هيفاء وإليسا ونانسي.. أشكال مختلفة وتصاميم مميزة لـ فساتين النجمات فى رأس السنة

في جميع مدن المملكة.. مصطفى قمر يعلق على حفلاته بالسعودية

نجل أصالة يكشف سبب اختيار اسم ابنة شقيقته شام | فيديو

بطلت استعين بأطباء.. خالد الصاوي يكشف كواليس فيلم ليه تعيشها لوحدك| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ