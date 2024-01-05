صنعاء تحيي ذكرى شهداء الحوثيين في الصراع مع البحرية الأمريكية

تجمع المواطنون في العاصمة اليمنية صنعاء، لإحياء ذكرى مقتل 10 من المقاتلين الحوثيين، الذين يُزعم أنهم قتلوا في اشتباك مع البحرية الأمريكية في البحر الأحمر. وتدعي جماعة الحوثي المدعومة من إيران، ومقرها اليمن، أن المقاتلين فقدوا حياتهم عندما فتحت المروحيات الأمريكية النار على قواربهم.

وعلى النقيض من هذه الرواية، تدعي الولايات المتحدة أن القوارب كانت متورطة في هجوم على سفينة حاويات ميرسك في البحر الأحمر. ووفقا للجيش الأمريكي، أطلق المقاتلون الحوثيون النار على طائراتهم المروحية، مما أدى إلى الرد.

على خلفية هذا الحادث، كثف الحوثيون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر كدليل على التضامن مع حركة حماس الفلسطينية، المنخرطة في صراع مع إسرائيل في غزة. وتؤكد جماعة الحوثي أن أهدافها تقتصر على سفن الحاويات المرتبطة بإسرائيل أو التي تمدها، ومع ذلك، فقد أدت هذه الهجمات إلى تعطيل الملاحة في البحر الأحمر.