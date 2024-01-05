دورة بريسبان للتنس: الإسباني نادل يودع البطولة من ربع النهائي

ودع الإسباني رافايل نادال منافسات دورة بريسبان الاسترالية للتنس فئة 250 نقطة، عقب خسارته أمام الاسترالي جوردان تومسون بمجموعتين لواحدة خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الدور ربع النهائي.

وقدم اللاعب الأسترالي مستوى جيدا للغاية خلال المباراة التي انتهت بواقع 5-7، و7- 6، و6- 3، فيما فرّط نادال الذي يستعد لخوض غمار بطولة أستراليا المفتوحة أولى البطولات الأربع الكبرى في الفوز، حيث كان قد تقدم في المباراة بعد فوزه بالمجموعة الأولى بنتيجة 7- 5، لكنه خسر المجموعة الثانية بنتيجة 7- 6، وبدا عليه الإرهاق خلال المجموعة الثالثة التي خسرها أيضا بنتيجة 6- 3 ليودع البطولة بعد مباراة امتدت لثلاث ساعات و25 دقيقة.

ويلتقي الاسترالي جوردان تومسون مع البلغاري غريغور ديميتروف في الدور نصف النهائي للبطولة غداً السبت.