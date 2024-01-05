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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ربنا يعمّ السلام على مصرنا| وزير الطيران يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

وزير الطيران يهنئ
وزير الطيران يهنئ البابا تواضروس

قدم الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وأعرب وزير الطيران، عن خالص تهانيه لجميع الأقباط المصريين بعيد الميلاد المجيد.

وجاءت تهنئة وزير الطيران: " أدعو المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على قداستكم وعلى جميع المصريين  بالخير واليُمن والبركات، وأن يعُم السلام على مصرنا الحبيبة، وعلى العالم أجمع بالأمن والأمان وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وكل عام وقداستكم بخير».

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