عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن علمت بوقوف داعش وراء التفجيرين في إيران من خلال اعتراض الاتصالات..تفاصيل

صدى البلد

أفادت تقارير أن الولايات المتحدة علمت أن تنظيم داعش مسؤول عن الهجوم المزدوج الذي وقع في إيران يوم الأربعاء، والذي أودى بحياة العشرات من الأفراد. وبحسب رويترز، فإن هذا الكشف يأتي من "اعتراض الاتصالات"، كما ذكر مصدران أمريكيان مجهولان.

 

ذكر أحد المصادر أن "المعلومات الاستخبارية واضحة ولا تقبل الجدل"، في إشارة إلى الاتصالات التي تؤكد تورط "فرع من أفغانستان" لتنظيم داعش في الهجمات. ولقي ما لا يقل عن 84 شخصا حتفهم في التفجيرات التي استهدفت حشدا كان يحضر حفل تأبين للقائد الكبير في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في مدينة كرمان. وكان سليماني خصمًا بارزًا لتنظيم داعش، ومعروفًا بجهوده ضد التنظيم في العراق وسوريا. ووقعت وفاته قبل أربع سنوات في غارة جوية أمريكية بطائرة بدون طيار في بغداد.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة 30%؜ في باقات الإنترنت وهذه المواقع مجانية| اعرف الأسعار الجديدة

بسبب إمام عاشور .. طلب رسمي من الزمالك لـ الأهلي

5 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت.. الطن بكام

مطلوب مهندسين ومحامين| فرصة للتعيين في هيئة البريد.. موعد وتفاصيل الوظائف الجديدة

بعد الانفصال | طلب غير متوقع من سيدة ضد طليقها بمحكمة الأسرة

من الدوري الفرنسي.. مهاجم الأهلي السابق على رادار الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

مشروع سد النهضة يدخل مرحلته النهائية.. خبير يوضح ماذا يعني ذلك؟

اتجه إلى البنك فورا| السر وراء طرح شهادات الإدخار الجديدة.. و460 مليار جنيه في حسابات العملاء

ترشيحاتنا

بعد سنوات من وفاته.. مارادونا بريء من هذه التهمة

مفاجأة بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

بعد وفاة الطيار .. قرار عاجل بشأن حبس محمد رمضان سنة

من غير ما تفتحها.. 4 اختبارات سهلة تكشف لك البيض الفاسد من الطازج

7 أطنان من المساعدات.. إنزال جوي لفرنسا والأردن إلى غزة| شاهد

دعاء قدوم شهر رجب.. ردد هذه الكلمات في أول أيامه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الطلاق بأيام.. هند عبد الحليم تثير الجدل بملامح حزينة

سقارة أرض الكنوز| اكتشاف أثري جديد حديث العالم.. ماذا يحدث بتلك المنطقة؟

أسما إبراهيم تقود طائرة هليكوبتر في جلسة تصوير بإيطاليا

تحذير.. بعض أدوية الضغط تصيب بمرض خطير

فيديو

خالد عليش يكشف عن أول عمل بمشاركة زوجته ميرهان عمرو |خاص

أشعر بضيق.. محمود العسيلى يتحدث عن أسباب انفصاله عن زوجته الثالثة

هيفاء وإليسا ونانسي.. أشكال مختلفة وتصاميم مميزة لـ فساتين النجمات فى رأس السنة

في جميع مدن المملكة.. مصطفى قمر يعلق على حفلاته بالسعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ