واشنطن علمت بوقوف داعش وراء التفجيرين في إيران من خلال اعتراض الاتصالات..تفاصيل

أفادت تقارير أن الولايات المتحدة علمت أن تنظيم داعش مسؤول عن الهجوم المزدوج الذي وقع في إيران يوم الأربعاء، والذي أودى بحياة العشرات من الأفراد. وبحسب رويترز، فإن هذا الكشف يأتي من "اعتراض الاتصالات"، كما ذكر مصدران أمريكيان مجهولان.

ذكر أحد المصادر أن "المعلومات الاستخبارية واضحة ولا تقبل الجدل"، في إشارة إلى الاتصالات التي تؤكد تورط "فرع من أفغانستان" لتنظيم داعش في الهجمات. ولقي ما لا يقل عن 84 شخصا حتفهم في التفجيرات التي استهدفت حشدا كان يحضر حفل تأبين للقائد الكبير في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في مدينة كرمان. وكان سليماني خصمًا بارزًا لتنظيم داعش، ومعروفًا بجهوده ضد التنظيم في العراق وسوريا. ووقعت وفاته قبل أربع سنوات في غارة جوية أمريكية بطائرة بدون طيار في بغداد.