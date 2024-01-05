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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرات مسيّرة تطلق النار على الموجودين في شوارع النصيرات بغزة

ارشيفي
ارشيفي


أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات مسيرة  "كواد كابتر" تابعة لقوات الاحتلال تطلق النار بشكل مباشر على كل من يتواجد في شوارع مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

فيما أعلنت وزارة الصحة في غزّة ارتفاع حصيلة شهـداء العدوان الإسرائيلي علي غزة إلى 22.600 شهـيد و57.910 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأكد المتحدث باسم حركة فتح، منذر الحايك أن مصير غزة وشأنها من اختصاص الشعب الفلسطيني فقط، ناصحا حكومة نتنياهو بالانشغال بمصيرها.

واكد المتحدث باسم حركة فتح أن كل المخططات التي يحاول الاحتلال تسويقها سيكون مصيرها الفشل.

وكان القيادي بحركة فتح حسين حمايل قد أكد في وقت سابق  إن قوات الاحتلال تشن حملات اعتقال وتنفذ اقتحامات في نابلس وطولكرم وجنين بالضفة الغربية وتدمر بنيتها التحتية.

وقال حسين حمايل في له :"  قوات الاحتلال تقيم حواجز عسكرية في الضفة الغربية وتتعامل بشكل همجي مع الفلسطينيين وتنفذ اقتحامات بالأقصى".

وأضاف:" نثمن موقف مصر والأردن الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة


أكد المتحدث باسم حركة فتح، منذر الحايك أن مصير غزة وشأنها من اختصاص الشعب الفلسطيني فقط، ناصحا حكومة نتنياهو بالانشغال بمصيرها.

واكد المتحدث باسم حركة فتح أن كل المخططات التي يحاول الاحتلال تسويقها سيكون مصيرها الفشل.

وكان القيادي بحركة فتح حسين حمايل قد أكد في وقت سابق  إن قوات الاحتلال تشن حملات اعتقال وتنفذ اقتحامات في نابلس وطولكرم وجنين بالضفة الغربية وتدمر بنيتها التحتية.

وقال حسين حمايل في له :"  قوات الاحتلال تقيم حواجز عسكرية في الضفة الغربية وتتعامل بشكل همجي مع الفلسطينيين وتنفذ اقتحامات بالأقصى".

وأضاف:" نثمن موقف مصر والأردن الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة
 

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