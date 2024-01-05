بسبب الهجمات الإسرائيلية.. نزوح أكثر من 76 ألف شخص في لبنان

أفادت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، بنزوح أكثر من 76 ألف شخص في لبنان؛ جراء التصعيد العسكري بين حزب الله وإسرائيل في المنطقة الحدودية جنوب البلاد.

وبحسب تقرير المنظمة الدولية للهجرة، فإن التصعيد عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان أدى إلى نزوح 76018 شخصا ضمن الجنوب حيث المنطقة الحدودية، والعاصمة بيروت ومنطقة بعبدا القريبة منها، مشيرة الى أن ما يقرب من 81 في المئة يقيمون حاليا مع أقاربهم.

وأشارت الي أن 2% فقط من النازحين يقيمون في 14 مركز إيواء جماعي موزعة في جنوب البلاد، ولا سيما في مدينة صور الساحلية (جنوب) وحاصبيا (جنوب شرق).

أما البقية فقد استأجروا شققا، أو انتقلوا للعيش في منازل أخرى يملكونها في مناطق أبعد من المناطق الحدودية المتوترة.

وأسفر تبادل القصف على الحدود عن مقتل 175 شخصا على الأقل في الجانب اللبناني، بينهم 129 عنصرا من الحزب.

وأحصى الجيش الإسرائيلي من جهته مقتل 14 شخصا بينهم 9 عسكريين.