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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حادث مروع لمشجعي فريق جزائري

الجزائر
الجزائر

توفي شخص وأصيب 23 آخرين بجروح اليوم الجمعة، في حادث انقلاب حافلة كانت تقل مشجعين لنادي شباب عين تموشنت الناشط بدوري الدرجة الثانية الجزائري لكرة القدم.

وكشف جهاز الدفاع المدني الجزائري (الحماية المدنية) في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن تدخل قواته عند منتصف صباح اليوم الجمعة، من أجل حادث انحراف وانقلاب حافلة تقل مشجعين على مستوى الطريق الوطني رقم 11 ببلدية قديل بولاية وهران غربي الجزائر.

وأكد تسجيل حالة وفاة واحدة، و23 جريحًا في الحادث المذكور.


وأن الحافلة كانت تقل مشجعين لنادي شباب عين تموشنت، في طريقها لولاية مستغانم، لحضور المباراة التي كانت ستجمع فريقهم بمضيفهم وداد مستغانم ضمن الجولة العاشرة من دوري الدرجة الثانية (المجموعة الوسطى) الغربية.

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