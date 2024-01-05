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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ناطحتم عنان السماء ببسالتكم.. شياع السوداني يوجه رسالة إلى الجيش العراقي

رئيس الوزراء العراقي
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني

وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، رسالة إلى الجيش العراقي، اليوم الجمعة، في الذكرى الـ103 لتأسيسه.

وقال رئيس الوزراء العراقي، في رسالة وجهها إلى أبناء القوات المسلحة العراقية بمناسبة الذكرى الـ 103 لتأسيس الجيش العراقي "إلى قوات الأرض، إلى سور بلاد الرافدين المرابطين في ميادين القتال، إلى فرسان السواتر، إلى صقور الجو، ألف تحية وسلام، يا من كتبت أسماءكم بأحرف من ذهب في سجل المجد، بتضحياتكم وتفانيكم، قدمتم أسطورة لن تتكرر وعقيدة عسكرية وثبات على المبادئ غير معهود".

وأضاف السوداني: "ناطحتم عنان السماء ببسالتكم وشجاعتكم وسقيتم ثرى الوطن الطاهر بدمائكم وبذلكم، وسحقتم مجاميع التكفير والإرهاب تحت أقدامكم "، بحسب ما أورده موقع "السومرية نيوز" العراقي.

وتابع السوداني: "أحيي أخوتي وأبنائي في الذكرى الثالثة بعد المئة لتأسيس الجيش العراقي الباسل، ونسأل الله أن يرعاكم في عينه التي لا تنام ويثبت أقدامكم في سواتر العز والشرف".

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