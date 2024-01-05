جنوب سيناء .. ضبط كمية حلوى منتهية الصلاحية وسجائر مجهولة المصدر

شنت مديرية التموين بجنوب سيناء، حملات تموينية على أماكن تداول الأغذية بمدن دهب وشرم الشيخ، بالتنسيق مع حماية المستهلك ومباحث التموين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة.

وقال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن الحملة أسفرت عن تحرير 26 محضرًا متنوعًا، بواقع 10 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، و6 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي، و8 محاضر عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالأغذية.

أضاف وكيل وزارة التموين في تصريح اليوم، أنه جرى تحرير محضر ضبط 600 قطعة حلوى منتهية الصلاحية مختلفة الأصناف بمدينة دهب، ومحضر ضبط 19 قاروصة سجائر بدون فواتير بمدينة شرم الشيخ.

وأكد أنه جرى التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

الحلويات المضبوطة

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