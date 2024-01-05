محمد سمير: تمويل الوحدات تحت الإنشاء الحل الوحيد للسوق العقاري حاليا

تحدث محمد سمير خبير التمويل العقارى تحت الانشاء عن قانون التمويل العقارى للوحدات تحت الإنشاء مؤكدا أنھا حديث الساعة.

وأوضح محمد سمير خلال مداخلة ھاتفية مع برنامج "عقار مصر" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامى طاھر حمدى، أن التمويل العقارى للوحدات تحت الانشاء أمر غاية فى الأھمية، والحل الوحيد للقطاع العقارى فى الوقت الحالى .

2001

وأضاف محمد سمير، أن قانون التمويل العقارى للوحدات تحت الإنشاء صدر فى عام 2001 والمادة الثانية منھ تنص على التمويل لشراء وبناء العقارات.

ولفت محمد سمير، إلى أن جھات التمويل فى مصر تنقسم لجزئين منھا البنوك التى تخضع لرقابة البنك المركزى المصرى وشركات التمويل العقارى التى تخضع للھيئة العامة للرقابة المالية.

📸 شاهد هذا الفيديو على فيسبوك

https://www.facebook.com/share/v/BeHuwLLvioq4KyTr/?mibextid=VswTDb