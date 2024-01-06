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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنشاء مكاتب بريد داخل نقابات المحامين

صدى البلد

وفرت نقابة المحامين، خدمة جديدة للأعضاء من خلال إنشاء مكاتب للبريد داخل النقابات الفرعية بمختلف المحافظات .

 وكانت نقابة المحامين، برئاسة  عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وقعت بروتوكول تعاون مع هيئة البريد المصري، وذلك لتوفير مكاتب لتقديم خدمات البريد، والشهر العقاري، والأحوال المدنية والنيابات، بأندية المحامين والنقابات الفرعية على  مستوى الجمهورية.

ويأتي هذا استمرارًا في تطبيق خطة النقيب العام  عبدالحليم علام، في توفير كافة الخدمات النقابية والحكومية والتي تمثل أهمية قصوى  للمحامين وأسرهم، وتيسير حصولهم عليها دون معاناة.

افتتاح مكاتب للبريد بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس

كما يأتى هذا البروتوكول تنفيذًا لبنود التعاقد فإنه من المقرر افتتاح مكاتب للبريد بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس، وكافة النقابات الفرعية، والأندية التابعة لها، لتوفير كافة الخدمات البريدية، للسادة المحامين وأسرهم والتي تتمثل في الآتي:  «خدمات البريد العادي والسريع، وeasy box، والبريد المسجل والمجمع والدعائي، وصناديق البريد المخصوصة»هذا فضلا عن توفير الخدمات المالية ومنها؛ حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وخدمة التحصيل، والإخطار الإلكتروني، وخدمة الحوالات الفورية، وخدمة الحوالات الخارجية، والحوالات المجمعة.

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