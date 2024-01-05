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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمن الدقهلية يحرر شابا بعد 24 ساعة من اختطافه بدكرنس

ارشيفيه
ارشيفيه

تمكنت مباحث مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية من تحرير شاب عقب ٢٤ ساعه من اختطافه لخلافات سابقه حيث تم تتبع الكاميرات والوصول إلى مكان اختطافه وتحريره .

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من  مركز شرطة دكرنس من والدة شاب يدعى مصطفى عبد العظيم  ١٧ عاما مقيم كفر الزهايرة التابعه للمركز بأختطاف نجلها على ايدى اربعة أشخاص داخل سيارة جيب سوداء أمس.

إنتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبتفريغ الكاميرات وباستخدام التقنيات الحديثه تم تحديد مكان اخفاءه .

وبتقنين الإجراءات تمكنت حمله أمنية بقيادة النقيب ايهاب الشال معاون مباحث مركز شرطة  دكرنس من تحريره وبالفحص تبين أن وراء الواقعه شخص يدعى س م .ا حيث قام باختطافه بحجة وجود خلافات سابقه فقام باختطافه تحت تهديد السلاح وإجباره على التوقيع على ايصالات أمانة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الدقهلية التقنيات الحديثة امن الدقهلية تفريغ الكاميرات محافظة الدقهلية مركز شرطة مديرية أمن وحدة مباحث

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