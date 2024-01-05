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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى بن وناس في مرمى عقوبات منتخب تونس بعد تخلفه عن الفريق

بن وناس
بن وناس

قال الاتحاد التونسي لكرة القدم اليوم الجمعة، إنه سيتخذ إجراءات تأديبية ضد مرتضى بن وناس، بعد مشاركته أساسياً مع فريقه قاسم باشا التركي، عقب مغادرة معسكر المنتخب، لأسباب وُصفت بأنها «عائلية قاهرة».

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وقبل يومين، خرج بن وناس من تشكيلة الفريق في «كأس الأمم الأفريقية»، التي تستضيفها ساحل العاج بسبب حاجته للبقاء بجانب ابنته المريضة، ليضطر المدرب جلال القادري لاستدعاء سيف الدين الجزيري، مُهاجم الزمالك.

لكن اللاعب، البالغ عمره 29 عاماً، فاجأ الجميع بمشاركته في التشكيلة الأساسية في الفوز 3 - 1 على بشكتاش في «الدوري التركي»، الجمعة. وقال «الاتحاد التونسي»، في بيان: «مشاركة اللاعب مع ناديه، الجمعة، غير مقبولة، وسنتخذ الإجراءات التأديبية اللازمة في شأنه».

وأحرز بن وناس أربعة أهداف في 17 مباراة بالدوري مع قاسم باشا، هذا الموسم. وتفتتح تونس مشوارها في المجموعة الخامسة بمواجهة ناميبيا، في 16 يناير الحالي، ثم تلعب مع مالي وجنوب أفريقيا

بن وناس قاسم باشا المنتخب

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