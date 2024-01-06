الصحفيين تنظم دورة مهارات الديسك فى الكتابة الإخبارية

تنظم نقابة الصحفيين، دورة مهارات الديسك فى الكتابة الإخبارية، والمشاركة فى الدورة بأسبقية الحجز.

أُعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب، فى نقابة الصحفيين، عن تنظيم دورة تدريبية متقدمة لعدد محدود من الأشخاص بأسبقية الحجز والسداد حول (دورة مهارات الديسك فى الكتابة الإخبارية ).

وأوضحت نقابة الصحفيين، تنفذ الدورة وتجرى أعمالها على مدار 27 ساعة تدريب، موزعة على 18 جلسة، بواقع ثلاث جلسات فى اليوم، لستة أيام تدريبية.

شهادة معتمدة



التسجيل فى الدور السابع أو إلكترونيًا خلال الرابط التالى: https://forms.gle/DsXw9rDALAApJKMCA وللاستعلام تليفونيًا 01099221510

و يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مركز التدريب بنقابة الصحفيين . و يقوم بالتدريب الكاتب الصحفى محمد الدسوقى مدير التحرير بجريدة الأهرام.