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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

بعث الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات و تليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامى، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

نص البرقية

وجاء نص البرقية: "يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن منسوبي اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الاسلامي واعضاءه من سبعة وخمسين دولة عربية وإسلامية أن أتقدم لقداستكم ، ولجميع الاخوة المسيحيين بخالص التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، سائلا الله عز وجل أن يجعله عام خير وبركة على جمهورية مصر العربية وسائر أرجاء المعمورة".

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