رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

بعث الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات و تليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامى، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

نص البرقية

وجاء نص البرقية: "يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن منسوبي اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الاسلامي واعضاءه من سبعة وخمسين دولة عربية وإسلامية أن أتقدم لقداستكم ، ولجميع الاخوة المسيحيين بخالص التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، سائلا الله عز وجل أن يجعله عام خير وبركة على جمهورية مصر العربية وسائر أرجاء المعمورة".