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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تحويشة العمر راحت.. كلب يأكل نقود صاحبه ورد فعل صادم من الأسرة

نقود
نقود

في واقعة غريبة، أصيب زوجان بالصدمة بعد أن التهم كلبهما الأليف 4000 دولار بعد أن تركاه على طاولة المطبخ، ونشرت كاري لو مقطع فيديو لها وزوجها كلايتون وهما يفحصان براز الكلب في محاولة لاستعادة النقود.

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وذكرت الزوجة التي تدعى، كاري أنها  "كادت أن تصاب بنوبة قلبية" عندما صرخ كلايتون ليخبرها أن كلبهما سيسيل التهم مدخراتهما، بعدما قام الزوجان بسحب الأموال من حساب التوفير المشترك الخاص بهما، وأكل الكلب كل الأموال في نصف ساعة فقط.

 

وقالت الزوجة «فجأة صرخ في وجهي كلايتون قائلًا: سيسيل يأكل 4000 دولار!» فكرت: "لا أستطيع أن أسمع ذلك". ونقلت صحيفة ديلي ستار عن كاري قولها: "كنت على وشك الإصابة بنوبة قلبية".

وقام الزوجان بالتقاط الأوراق النقدية من براز سيسيل وغسلها. ولحسن الحظ، وافق البنك على استعادة أي أوراق نقدية لا يزال الرقم التسلسلي مرئيًا فيها.

اكتشف كلايتون وكاري لو،  معظم الأموال النقدية الممضوغة بعد البحث في فضلات سيسيل، ولكن لا يزال مبلغ 450 دولارًا مفقودًا.

 

وقالت كاري أثناء نشرها الفيديو: "البنك أكد لنا أن هذا يحدث طوال الوقت".ولقي الفيديو انتشارا واسعا، وحظي بردود فعل عديدة من قبل مستخدمي الإنترنت.

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