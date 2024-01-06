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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

السبب وراء إصابة الرئيس جو بايدن بـ مرض خطير

صدى البلد

انتشرت صورًا للرئيس جو بايدن أثناء عودته من إجازة لمدة أسبوع في فيلا خاصة بقيمة 3 ملايين دولار في سانت كروا بجزر فيرجن الأمريكية وظهر بجلد أحمر اللون بسبب تعرضه لأشعة شمس قوية.

وبالرغم أن تتطور حروق الشمس لمرة واحدة إلى سرطان الجلد القاتل، فإن لدى بايدن تاريخ من الآفات السرطانية في جسده، حيث تزيد حروق الشمس المتكررة من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من سرطانات الجلد.

 

خضع بايدن في فبراير 2023 لإزالة سرطان الخلايا القاعدية، وهو نوع من سرطان الجلد وعانى من عدة نوبات أخرى من السرطان قبل عام 2021.

كما حذرت طبيبة الأمراض الجلدية أنيشا باتيل من أن الأضرار التي لحقت بجلد الرئيس بسبب أشعة الشمس تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد، وهو سرطان الجلد الذي ينجو منه 30 بالمائة فقط من المرضى إذا تم اكتشافه في مراحل متأخرة.


وقالت: "تزيد حروق الشمس من خطر الإصابة بسرطان الجلد بشكل عام بما في ذلك سرطان الجلد، بسبب التعرض للأشعة فوق البنفسجية".

وأضافت "إن حقيقة إصابته بسرطان الخلايا القاعدية تشير إلى وجود ضرر للأشعة فوق البنفسجية يكفي لإحداث سرطان الجلد"، وتضيف:"حقيقة عدم إصابته بالورم الميلانيني حتى الآن أمر مهم وعلامة جيدة".


ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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