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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بيعملي سحر فأنهيت حياته.. تفاصيل جريمة مهندس التجمع وسائق اللودر المريب (فيديوجراف)

صدى البلد

كشف المتهم بقتل المهندس فادي نبيل تفاصيل جديدة عن القضية، بعد اعترافه وإقراره بفعلته التي كانت عن تعمد مع سبق الإصرار والترصد، وأنه كان يعتقد أن المجني عليه السبب في الأعمال السفلية التي حدثت له.

وقال المتهم: "اللي حصل أن أنا من صغرى وأنا بيتعملي أعمال سفلية ومش عارف أخلص منها لحد دلوقتي ولما رحت الموقع من 10 أو 11 يوم شوفت المهندس فادي وکنت بحاول أتجنبه وامبارح عرفت أنه بتاع أعمال سفلية، فأنا كنت شغال باللودر في الموقع ولقيت ممدوح قاعد مع المهندس فادي قدام العمارة اللي شغال فيها المهندس فادي".


 

وتابع: "وحسيت إنهم بيبصولي وأن المهندس فادي بيتكلم عليا وعايز يمشيني فاستنيت الأستاذ ممدوح يمشي من المكان، وأول ما لقيت المهندس فادي ماشي قدام العمارة اللي جنب العمارة اللي هو شغال فيها لوحده". 

وأضاف: "رحت رايح عليه باللودر وخبطته بسقف سكينة اللودر في صدره من ناحية اليمين فوقع على ظهره، وبعد كده عدلت سكينت اللودر ورفعتها لفوق وخليت السكينة مقلوبة، ونزلت عليه بشفرة السكينة وهي مقلوبة في صدره ورفعتها ونزلت بيها تانی، وبعد كده لقيت واحد بيجرى عليا وبيزعق".
 

وباستجواب المتهم فيما هو منسوب إليه من اتهامٍ أقر بقتله المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة، والاشتباه في معاناة المتهم من مرض نفسي.

وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة دماءٍ منه وتحليلها لبيان مدى تعاطيه لأي عقاقير طبية أو مواد مخدرة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي:

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