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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: إجراءات جديدة للحد من الصادرات الأوكرانية في 2024

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

عارض المفوض الأوروبي لشؤون الزراعة يانوش فويتشيكوفسكي تمديد نظام الإلغاء المؤقت للحصص على صادرات السلع الأوكرانية إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المفوض الأوروبي لشؤون الزراعة أن هدفه لعام 2024 هو التأكد من أن اللائحة الجديدة، في حالة اعتمادها، تتضمن "أحكاما وقائية قوية بما فيه الكفاية لمنع حدوث أزمة مرتبطة بزيادة العرض"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأشار فويتشيكوفسكي إلى أنه في الآونة الأخيرة، على سبيل المثال، "كانت هناك زيادة كبيرة في إمدادات لحوم الدواجن والسكر من أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي"، وهو ما "يهدد القدرة التنافسية للقطاع".

وفي وقت سابق، قال ممثل دائرة حدود الدولة الأوكرانية، أندريه ديمتشينكو، إنه تم حظر حوالي ألفي شاحنة على الحدود بين أوكرانيا وبولندا.

الصادرات الأوكرانية في 2024 صادرات السلع الأوكرانية الاتحاد الأوروبي

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