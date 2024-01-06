أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. كم وصل جرام عيار 21؟

واصلت أسعار الذهب الصعود خلال تعاملات اليوم السبت 6-1-2024 بعدما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل مستوى 3230 جنيها مقابل 3160 جنيها.

أسعار الذهب اليوم السبت 6 يناير 2024

سعر جرام الذهب عيار 24 بيع 3,657 شراء 3,691

سعر جرام الذهب عيار 22 بيع 3,352 شراء 3,384

سعر جرام الذهب عيار 21 بيع 3,200 شراء 3,230

سعر جرام الذهب عيار 18 بيع 2,743 شراء 2,769

سعر جرام الذهب عيار 14 بيع 2,133 شراء 2,153

سعر جرام الذهب عيار 12 بيع 1,829 شراء 1,846

سعر الذهب الاونصة بيع 113,737 شراء 114,803

سعر الجنيه الذهب بيع 25,600 شراء 25,840

سعر كيلو الذهب بيع 3,657,143 شراء 3,691,429

قد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

مستشار وزير التموين: اللي معاه فلوس يشتري ذهب

قال ناجي فرج مستشار وزير التموين أن أسعار الذهب عالميا ارتفعت من 1950 لـ 2137 دولارا، الأمر الذي انعكس محليا حتى وصلت أسعار الذهب لـ 3150 جنيها.

وأوضح ناجى فرج، أن سبب عدم تراجع أسعار الذهب بقيمة مساوية لأسعار التي زادتها هو حرص المصريين على اقتنائه كمخزون استراتيجي، مشيرا إلى أن مبادرة صفر جمارك على الذهب ساهمت في دخول حوالى 2.5 طن، ومنتظر أن تزيد الكميات بنسب كبيرة مع رجوع المصريين فى الخارج فى إجازة نصف العام.. وأكد مستشار وزير التموين، قائلا:" اللى معاه فلوس يشترى ذهب لأنه استثمار جيد".

توقعات ارتفاع أسعار الذهب

وفقا لشبكة CNN، من المرجح أن ترتفع أسعار الذهب في عام 2024 تحت ضغط من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لخفض أسعار الفائدة، وأحد الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع أسعار الذهب بشكل حاد هو اعتقاد المستثمرين بأن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يخفض أسعار الفائدة بعد السيطرة بنجاح على التضخم.

ويتوقع الكثيرون أنه في مارس 2024، سيقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيضه الأول وسيكون له تأثير واسع النطاق على الأسواق المالية، وتجعل أسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين أكثر انجذابًا إلى سوق السندات الأمريكية والعكس صحيح، فعندما تنخفض أسعار الفائدة أو من المتوقع أن تنخفض، فإن الذهب هو الملاذ الآمن الحقيقي.