عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة إجازة غدا .. اعرف السبب

صدى البلد

قررت البورصة المصرية، تعطيل العمل غدا الأحد 7 يناير؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقالت البورصة، في بيان، إن العمل بالبورصة المصرية سيستأنف يوم الاثنين 8 يناير 2024.

كما أعلن البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بالجهاز المصرفي، يوم الأحد 7 يناير 2024؛ بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وقال البنك المركزي المصري في بيان له: إنه من المقرر استئناف العمل داخل البنوك يوم الإثنين من نفس الأسبوع.

وكشفت مصادر مصرفية مطلعة لـ صدي البلد، عن تزويد ماكينات الصراف الآلي ATM بأوراق النقد لتدبير احتياجات عملاء البنوك خلال فترة تعطل البنوك والتي ستبدأ مساء الخميس 4 يناير ولمدة 3 أيام متصلة تتضمن يومي العطلة الأسبوعية المقررة يومي الجمعة والسبت أسبوعيا .

أكدت المصادر أن القرار السابق، جاء؛ مراعاة لاستمرار كافة الخدمات البنكية ورفع كفاءتها خلال فترات العطلات الرسمية ضمانا لاستمرار الخدمات المقدمة للجمهور سواء التعاملات التي تجري إلكترونيا وعبر محافظ الموبايل و ماكينات الصراف الآلي داخل الفروع والسلاسل التجارية المختلفة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الصومال: لا يمكن استبدال أرضنا بحصة في سد النهضة

في شريان اتقفل.. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن أزمة صحية طارئة لأخيه

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

مفاجأة | الزمالك يحصل على توقيع لاعب الأهلي السابق

راح الراجل الطيب وبناته.. ننشر صورة أب وابنته من ضحايا مأساة سقارة

البصل هيوصل 5 جنيه| أزمة مرتقبة في الأسواق والسبب البطاطس.. ونقيب "الفلاحين" يحذر

زيادة 30%؜ في باقات الإنترنت وهذه المواقع مجانية| اعرف الأسعار الجديدة

ترشيحاتنا

بعد إطلاق 40 صاروخًا من لبنان..انفجارات قرب قاعدة استخباراتية إسرائيلية في جبل ميرون

وزير الدفاع الأمريكي يدخل المستشفى.. تفاصيل

3 حالات لمضاعفة رسوم التصالح في مخالفات البناء .. تفاصيل

حملة بايدن تستغل تصريحات ترامب بشأن إطلاق النار في ولاية أيوا

بعد قبول الاستئناف.. لماذا رفضت المحكمة العليا ترشح ترامب للرئاسة ؟

متحف آثار بني سويف ..القطع الأثرية حبيسة البدروم وغارقة في المياه الجوفية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جلد.. نيرمين الفقي تثير الجدل بإطلالة ملفتة| شاهد

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

نشرة المرأة و الصحة| إتيكيت زيارة مريض السرطان....نزيف اللثة.. الأسباب والعلاج

تحية للفن المصري والخليجي.. ماجد المهندس يتألق في ليلة البرنس والعمالقةl صور

فيديو

خالد عليش يكشف عن أول عمل بمشاركة زوجته ميرهان عمرو |خاص

أشعر بضيق.. محمود العسيلى يتحدث عن أسباب انفصاله عن زوجته الثالثة

هيفاء وإليسا ونانسي.. أشكال مختلفة وتصاميم مميزة لـ فساتين النجمات فى رأس السنة

في جميع مدن المملكة.. مصطفى قمر يعلق على حفلاته بالسعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ