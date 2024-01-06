البورصة إجازة غدا .. اعرف السبب

قررت البورصة المصرية، تعطيل العمل غدا الأحد 7 يناير؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقالت البورصة، في بيان، إن العمل بالبورصة المصرية سيستأنف يوم الاثنين 8 يناير 2024.

كما أعلن البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بالجهاز المصرفي، يوم الأحد 7 يناير 2024؛ بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وقال البنك المركزي المصري في بيان له: إنه من المقرر استئناف العمل داخل البنوك يوم الإثنين من نفس الأسبوع.

وكشفت مصادر مصرفية مطلعة لـ صدي البلد، عن تزويد ماكينات الصراف الآلي ATM بأوراق النقد لتدبير احتياجات عملاء البنوك خلال فترة تعطل البنوك والتي ستبدأ مساء الخميس 4 يناير ولمدة 3 أيام متصلة تتضمن يومي العطلة الأسبوعية المقررة يومي الجمعة والسبت أسبوعيا .

أكدت المصادر أن القرار السابق، جاء؛ مراعاة لاستمرار كافة الخدمات البنكية ورفع كفاءتها خلال فترات العطلات الرسمية ضمانا لاستمرار الخدمات المقدمة للجمهور سواء التعاملات التي تجري إلكترونيا وعبر محافظ الموبايل و ماكينات الصراف الآلي داخل الفروع والسلاسل التجارية المختلفة.