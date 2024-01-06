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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأنبا بيجول: بابا روما زار كنيسة السيدة مريم واعتبرها حج بالنسبة له

صدى البلد

قال الحبر الأنبا بيجول أن كنسية السيدة مريم بدير المحرق عاش فيها السيد المسيح وهي قيمة كبيرة لكل مسيحي، منوها أن المذبح الخاص بالكنيسة يعد في وسط الدولة المصرية.

وأضاف الأنبا بيجول خلال لقائه مع برنامج “نظرة” على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامى حمدى رزق: أتخيل دائما كيف تحرك السيد المسيح من ألفي عام في طفولته؟ والكنيسة تعرف بالقدس الثانية، رغم عيشة المسيح في أورشليم الفلسطينية لفترة طويلة من حياته.

وعلق الأنبا بيجول: كل مسيحي في مصر والعالم يحب زيارة هذا المكان المقدس، وبابا روما زارها واعتبرها حج بالنسبة له.

واستكمل قائلا: دير المحرق بالنسبة للأحباش جزء من التقديس أو الحج لأورشليم، وكان هناك أحبار من الحبشة عاشوا في الدير فترة، مشددا على أن حصن الكنيسة عبارة عن مبنيان كان يحمي الأحبار من البربر، ويعتمدون على بئر مياه وطعام الترمس والصلاة في الكنيسة خلال فترة الهجوم.

السيد المسيح

وواصل: السيد المسيح جاء مصر وعمره عامين وكانت هذه الزيارة الأولى، وبعد قيامة السيد المسيح جاء مرة أخرى عبر سحابة نورانية ودشن الكنيسة بدير المحرق، ونختلف مع الطوائف في عدة تواريخ لا تحدث خلافا في الدين المسيحي واحتفال الغرب بيوم 25 ديسمبر لا يعارض احتفالنا بيوم 7 يناير بعيد الميلاد.

الأنبا بيجول الإعلامي حمدي رزق الدولة المصرية الدين المسيحي السيدة مريم السيد المسيح برنامج “نظرة” حمدي رزق دير المحرق

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